“طالبان” تعلن عن مباحثات مع واشنطن في إسلام آباد

“طالبان” تعلن عن مباحثات مع واشنطن في إسلام آباد

افغانستان – أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن مفاوضين عن الحركة سيعقدون مباحثات مع مبعوثين أمريكيين في 18 فبراير، بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأشار مجاهد إلى أن مفاوضي الحركة سيلتقون كذلك برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لإجراء “مناقشات متكاملة” تشمل الشؤون الثنائية مع أفغانستان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن “لن تتفاوض في العلن”، ولم تتلق دعوة رسمية لأي مباحثات.

وفي حال عقدت المحادثات بين الطرفين، فإنها ستأتي قبل أسبوع من مفاوضات مقررة بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة في 25 من فبراير الجاري.

وبدأت الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع “طالبان” بهدف إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها، فيما يشكك العديد في جدوى المحادثات لأسباب عدة أبرزها عدم مشاركة الحكومة الأفغانية التي تعتبرها طالبان “دمية” بيد الولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات مع “طالبان” في الوقت الذي قرر فيه ترامب سحب نصف القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان وتعدادها حوالي 14 ألف عسكري.

المصدر: وكالات