ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوطني لحكومة الوفاق محمد عماري زايد اليوم الخميس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

عماري ناقش وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مع السفير الأوروبي أوجه التعاون المشترك بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال الإدارة المحلية.

وأوضح عماري رؤية حكومة الوفاق لكيفية نقل الاختصاصات من الوزارات إلى البلديات بحيث يتم تأسيس نظام إداري لامركزي بالدولة الليبية وقدم نبذة مختصرة عن عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وما قامت به خلال عام 2018.

من جهته أعرب السفير عن إعجابه بهذه الرؤية وما قامت به اللجنة العليا من عمل، مبدياً استعداد الاتحاد الأوروبي لإنجاح الرؤية سواء بالتدريب أو الاستشارات.

وتم الاتفاق على آلية لتنظيم التواصل بين المجلس الرئاسي ووزارات الحكومة والاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بمشروع نقل الاختصاصات.

وفي ختام اللقاء ناقش الطرفان الحالة السياسية الليبية الحالية والمجهودات المبذولة محليا ودولياً لنقل ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة عبر إجراء اتنخابات برلمانية ورئاسية شفافة والتركيز على الوضع في الجنوب.