فرنسا – أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، توقيف 8 آلاف و400 شخص، على خلفية أعمال التخريب والنهب التي شهدتها مظاهرات “السترات الصفراء” في العاصمة باريس.

وقال كاستنير، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الحكومة لن تعفو عن المسؤولين عن هذه الأعمال، وإنه سيتم مقاضاتهم.

وأشار إلى إصابة ألف و300 شرطي منذ اندلاع احتجاجات “السترات الصفراء” بالبلاد، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، قد أكد في تصريحات صحفية قبل يومين، إصدار القضاء عقوبات بالسجن بحق ألف و796 شخصا، ومحاكمة 422 آخرين.

وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” منذ 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.