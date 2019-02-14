المغرب – أكدت الحكومة الإسبانية أن مقترحها لإعداد ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 لكرة القدم “يتقدم للأمام” رغم أن الرباط لم تؤكد بعد قبولها المبادرة.

ولم توضح الخارجية عما إذا كان الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030 سيكون من القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة الملكية، لكنها أوضحت أن الخطة “تتقدم للأمام”.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بدرو سانشيز قد قدم الاقتراح للملك محمد السادس يوم 19 نوفمبر 2018 خلال زيارته إلى الرباط، الأولى التي يقوم بها إلى الخارج منذ وصوله قصر “مونكلوا”.

وحسبما قاله سانشيز آنذاك فإن ملك المغرب أبدى ترحيبه الشديد بالمبادرة، وأضاف أن النية هي أن تعمل الدول الثلاث على استضافة المونديال، لكن الحكومة المغربية خرجت بعدها لتقول إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن المقترح الإسباني، وأنها ستنشر قرارها حينما يتم اتخاذه، حسبما أكده الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي.

وينوي المغرب التقدم بملف ترشيحه لمونديال 2030 بعدما فشل في الفوز بشرف استضافة مونديال 2026 للمرة الخامسة، والذي فازت به الدول الثلاث الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وتعززت الروابط الكروية الإسبانية المغربية بعدما استضافت مدينة طنجة الصيف الماضي نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية.

وكان ملك إسبانيا،قد بدأ أمس الأربعاء، زيارة إلى المغرب تستغرق يومين بدعوة من الملك محمد السادس، يسعيان من خلالها إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات، حسبما أفادت به مصادر بوزارة الخارجية الإسبانية.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي