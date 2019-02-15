ليبيا – شدد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أمس الخميس على أن تصريحات السفير البريطاني بيكر بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية فقط تمثل تدخلًا في الشأن الليبي لصالح فئة بعينها تخشى صعود شخصيات وطنية لها قبولها لدى الشعب الليبي .

أوحيدة قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” إن البعض لا يرغبون حتى في إجراء الانتخابات البرلمانية لأنهم أصبحوا يدركون خطورة انتصارات الجيش على مشروعهم ووجودهم وبذلك يريدون تغيير البوصلة عبر شركائهم من خارج الوطن لإرباك المشهد.

واستبعد عضو مجلس النواب وجود فرصة أو مجال للتفاهم مع تيار الإسلام السياسي ومن يدور في فلكهم خاصة بعد أن أصبح جل الشعب والتيار الوطني يتطلّع إلى بسط السيطرة الأمنية على سائر البلاد وإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة ومن ثم الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية.