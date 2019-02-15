غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 20 متظاهرا فلسطينيا، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في مسيرة “العودة” الأسبوعية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، وصل وكالة الأناضول، إن “20 متظاهرا فلسطينيا، أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة”.

وأضافت إن من بين الجرحى، طفل أُصيب بالرصاص في صدره، وحالته الصحية خطيرة.

ويشارك فلسطينيون مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.

الأناضول