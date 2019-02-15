العراق – أوقفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، تصدير نفط الإقليم إلى إيران، ضمن إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال مصدر في الوزارة، إن “تصدير نفط كردستان إلى إيران، توقف اليوم الجمعة، بقرار من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القرار يأتي ضمن إطار العقوبات الأمريكية على إيران”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أكد أن بلاده ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران، وأن بغداد غير ملزمة باحترامها.

وقال عبد المهدي في تصريح صحفي، إن العقوبات الأمريكية ضد إيران “ليست أممية، وهي قرار أمريكي يخص سياستها وليس قرارا عراقيا، أو قرارات أممية”.

وطبقت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر الجاري، الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والمصارف والنقل البحري.

المصدر: وكالات