واستهدفت مقاتلات التحالف بأكثر من 6 غارات، تجمعات وعربات ومدفعية “هاون” للمتمردين الحوثيين، بمنطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر بمحافظة حجة، الواقعة شمالي اليمن.

وأوضح التحالف العربي أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير آليات قتالية، مشيرا إلى أن طائراته مستمرة بالتحليق فوق المنطقة.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن 25 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية قتلوا، وأصيب آخرون، فيما أُسر 6، في معارك مع قبائل حجور بمديرية كشر.

واندلعت المواجهات عقب هجوم كبير للمتمردين مصحوبا بقصف مدفعي مكثف على مناطق القبائل في بلدة العبيسة، إلا أن رجال القبائل تمكنوا من التصدي للهجوم الذي بدأ منتصف ليل الجمعة.