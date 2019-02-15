ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن تعيينات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العسكرية في رئاسة الأركان هي “عبث وإدخال البلاد في الفوضى من جديد”.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” اليوم الجمعة أن هذه التعيينات حبر على ورق ومن قبل بها يريدون مناصب في الدولة.

وقال السعيدي :” إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ يمتلك مساحة كبيرة على الأرض الليبية اليوم بعد تمدده في الجنوب في ظل ترحيب من أهالي فزان والقضاء على العصابات الإجرامية والإرهابية في عدة مناطق”.

وأكد السعيدي أن الجيش بالمنطقة الشرقية كان يسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها ، مبيناً أن الجميع أصبح لديه قناعة بأن حكومة السراج تحكمها المليشيات المسلحة.

عضو مجلس النواب رأى أن بعد حكومة الوفاق عن مجلس النواب وتوغل المجلس الرئاسي في الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في آن واحد وتنصيبه الحكومة من الخارج تسبب في خلافات كبيرة في التوجهات بين حكومة السراج ومجلس النواب.