ليبيا – إلتقى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحميد بن عمر أمس الخميس القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا أنجز ماكي.

بن عمر أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على أهمية الشراكة بين البلدين خصوصًا فيما يتعلق ببناء النظام الصحي في ليبيا وتبادل الخبرات والتجارب مع التركيز على التعليم الطبي ونقل المعرفة فضلاً عن دعم التدريب داخل ليبيا على أيدي خبراء من بريطانيا.

ومن جانبه، أعرب ماكي عن دعم بلاده لتحقيق الإستقرار في ليبيا بمختلف الجوانب بما فيها الجانب الخدمي. هذا وحضر الاجتماع كلٌ من مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة خالد عطية ومستشار الشؤون السياسية بالسفارة فاروق الناجح ومستشار الشؤون التجارية علاء الدين عامر.