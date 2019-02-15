انجلترا – أظهر مؤشر “بيغ ماك” الذي تعتمده مجلة “إيكونوميست” البريطانية لتقييم عملات الدول، أن معظم عملات العالم مقيمة أمام الدولار بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذا ينسحب على العملات العربية.

وأشارت “إيكونوميست” إلى أن الجنيه المصري أكثر عملة عربية مقيمة دون قيمتها الحقيقة، يليه الدرهم الإماراتي، فيما أظهر المؤشر أن الفرنك السويسري، والكرون السويدي والنرويجي عملات مقيمة فوق قيمتها الفعلية.

وأطلقت “إيكونوميست” مؤشر “بيغ ماك” عام 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها العادلة أو فوقها، وعما إذا كانت تسير في مسارها الصحيح أم لا.

ويعتمد المؤشر على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل الهامبرغر وحدة تقاس بها القيمة الشرائية الحقيقية للعملات.

المصدر: وكالات