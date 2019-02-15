ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عن وادي الشاطئ مفتاح الكرتيحي أمس الخميس تصريحات السفير البريطاني بيكر بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية فقط تدخلًا ”وقحاً وسافرًا” في الشأن الداخلي الليبي.

كرتيحي قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” :”إنه عندما يكون هذا السفير أو ذاك وكأنه راعٍ سامٍ لشعب تحت الوصاية فلا عجب أن يأمر حتى بإقالة من قدّم له أوراق اعتماده”.

وأضاف :”أنا مع طرد كل البعثات الدبلوماسية التي يتجول موظفوها داخل ليبيا وكأنها مقاطعة لدولهم إما أن تكون تلك البعثات على مستوى التعامل والأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول أو لتذهب للجحيم”.