ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري أمس الخميس أن قوات الجيش تخوض معركة شاملة ضد الإرهاب فى كافة الأراضي الليبية.

المسماري قال في تصريح لقناة “إكسترا نيوز” المصرية بحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” إن منطقة الجنوب أصبحت ملاذا لكل الإرهابيين الفارين من معركة الكرامة ، مشيراً إلى أن الإرهابيين الفارين قاموا بتشكيل كتلة إرهابية إجرامية مع مرتزقة أجانب فى منطقة الجنوب الغربي.

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة ستتواجد في أى منطقة تتخذها الجماعات الإرهابية ملاذاً لها ، مبيناً فى الوقت ذاته أن مهمة الجيش استعادة كرامة وهيبة البلاد وتمكين الشعب الليبي من إختيار نظامهم وحكمهم بشكل طبيعي وآمن ، فضلاً عن القيام باستحقاقته الدستورية.

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم ببث شائعات مغرضة حول الجيش وقادته وذلك عبر قنواتهم الإعلامية ومموليهم من تركيا وقطر لإعاقة وإحباط عملياته لتطهير البلاد من الإرهاب ، مؤكداً أن هذه الشائعات لن تنال من عزيمة الجيش.