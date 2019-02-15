ليبيا – عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة خارجيتها عن قلقها مما وصفتها بـ” التوترات ” في جنوب ليبيا منذ فترة مما أسفر عن تعطيل بالتحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.

وفى بيان ترجمته المرصد ، دعت الخارجية الأمريكية ” بوقت مبكر الجمعك جميع الأطراف ” إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط بما يسمح باستئناف الإنتاج في حقل الشرارة بأسرع وقت ممكن لصالح جميع الليبيين.

وأضافت ” تعود منشآت النفط الليبية وإنتاجها وعائداتها إلى الشعب الليبي ونؤكد مجدداً أنه يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق ، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت المؤسسة وسلطة حكومة الوفاق الوطني ، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015). و 2278 (2016) و 2362 (2017) ” .

وأكدت الولايات المتحدة على التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في الحرب المشتركة ضد الإرهاب مرحبة بالجهود الجارية لضمان حرمان داعش والقاعدة من الحصول على الملاذ الآمن في جنوب ليبيا.

وختمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول : ” ما زلنا ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية فى ليبيا وذلك بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها ” .

المرصد – متابعات