وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث إذاعي في إسبانيا: “ليو ميسي سيستمر معنا. هو لاعب دائم في هذا النادي والعلاقة ستسمر إلى الأبد”.

ولم يعرف الأرجنتيني في مسيرته الاحترافية فريقا غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف عام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها 9 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس إسبانيا.

وكان ميسي قد مدد عقده في 2017 حتى 2021.

وتابع بارتوميو عن ميسي الذي عبر سابقا عن رغبته بإنهاء مسيرته مع فريق بداياته نيويلز أولد بويز: “ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظرا للطريقة التي يلعب فيها سنحتفظ به لسنوات عديدة”، مضيفا: “ليو ذكي، يعرف كيف يقيم الأمور. إذا شعر بالراحة سيقول لنا”.

وأكد أنه “عندما يقرر سنجدد العقد”.

ويقدم ميسي مشوارا رائعا هذا الموسم مع برشلونة، وسجل له 21 هدفا في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أثرت على مشاركته في الأسبوع الماضي.

ويأتي تصريح بارتوميو بعد أسبوع من كشفه أن ناديه بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي، إذ قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه يعتزل. علينا أن نحضر الفريق للمستقبل”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لبرشلونة، خاض ميسي حتى الآن 665 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية ان مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني سيصل برشلونة الأسبوع المقبل لعقد جلسة مع ميسي، تمهيدا لعودته إلى المنتخب الذي غاب عن صفوفه منذ خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي في مونديال 2018 بروسيا، بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام فرنسا الذي انتهى بها المطاف بإحراز اللقب.

واعتذر ميسي (31 عاما) عن المشاركة مع منتخب التانغو منذ ذلك الوقت، إلا أن سكالوني يحاول إعادته لخوض منافسات “كوبا أميركا” الصيف المقبل.

وتلعب الأرجنتين وديا مع فنزويلا في 22 مارس على ملعب “واندا متروبوليتانو” في مدريد، ومع المغرب في 26 من الشهر ذاته في الدار البيضاء.

وقال رئيس الاتحاد الارجنتيني كلاوديو تابيا في حديث لشبكة “فوكس” الرياضية: “تناولت قهوة مع ميسي في مدريد وتحدثنا. لم يقلها (مباشرة) لكن شعرت بأنه راغب بالعودة إذا استدعاه المدرب في مارس. لا شك لدي بأنه سيقبل الدعوة”.

وتابع: “هو لم يعد. لكن في الواقع لم يذهب أصلا. بعد المونديال لم يتم استدعاؤه”