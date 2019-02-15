واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام البيت الأبيض، اليوم الجمعة: “لدينا الكثير من الإعلانات الرائعة بشأن سوريا ونجاحنا في استئصال الخلافة، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الـ 24 ساعة المقبلة”.

ولم يكشف ترامب عن مزيد من التفاصيل بشأن إعلانه المتوقع حول سوريا ومحاربة “داعش”.

وكثف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة و”قوات سوريا الديمقراطية” عملياته ضد الجيب الأخير لـ “داعش” في محافظة دير الزور السورية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن يوم 19 ديسمبر الماضي عن الانتصار على تنظيم “داعش” في سوريا، والبدء بسحب القوات الأمريكية من البلاد، والتي يبلغ عددها ألفي عنصر.

المصدر: وكالات