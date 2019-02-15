إسبانيا – أفاد بيان مشترك للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وتشيلي إن الأخيرة ستنضم إلى ملف أمريكا الجنوبية الموحد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وأعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، أن بلاده انضمت إلى ملف أمريكا الجنوبية المشترك، لاستضافة مونديال 2030.

وكتب بينيرا، على حسابه الرسمي في “تويتر”: “وافق الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ورئيس أوروغواي تاباري فاسكويز، ورئيس باراغواي ماريو بينيتيز، على التقدم بملف مشترك مع تشيلي، إلى اتحاد أمريكا الجنوبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتنافس ملف أمريكا الجنوبية مع ملف إنجلترا، وآخر من المغرب الذي يفكر في التقدم بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وتتزامن نسخة 2030 مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة من كأس العالم والتي استضافتها الأوروغواي عام 1930.

المصدر: وكالات