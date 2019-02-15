ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة بالقاسم دبرز أن تعيينات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مستحقة رغم تأخرها طيلة الفترة الماضية.

دبرز قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” اليوم الجمعة أن هذه الخطوة مهمة للحد من تدهور المؤسسة العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي وإرجاع هيبتها.

وأوضح دبرز أن مجلس الدولة طالب السراج في أكثر من مناسبة بتسمية قيادات رئاسة الأركان والمناطق العسكرية من أجل إحداث تغيير في المناصب النوعية وتفعيل المؤسسة العسكرية والوفاء باستحقاقاتها.

وأضاف عضو مجلس الدولة بأنه لا يوجد انقسام بمعناه الحقيقي في الجيش لأن قاعدة البيانات والحسابات العسكرية وهيئة التنظيم والإدارة بياناتها واحدة ، متهماً المشير حفتر بإعلان إنقلاب على الشرعية وتجميد العمل بالإعلان الدستوري على حد زعمه.