الولايات المتحدة – أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته فرض الطوارئ الوطنية.

جاء ذلك في بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، على خلفية الانقسام بين ترامب، والديمقراطيين في الكونغرس، على تمويل جدار حدودي مع المكسيك، للحد من الهجرة غير النظامية.

وقالت بيلوسي، إن “الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس، حيال أزمة لا وجود لها، يوقع ضررا كبيرا بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمنا”.

ولفتت إلى أن “تصرفات الرئيس تخرق بشكل واضح سلطان الإنفاق الحصرية للكونغرس وسوف يدافع الكونغرس عن سلطاتنا الدستورية داخله، وفي المحاكم، وعلى الصعيد العام، مستخدما كل وسيلة ممكنة”.

وكالات