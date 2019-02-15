رابطة الدوري الفرنسي تعرب عن تضامنها مع مبابي

رابطة الدوري الفرنسي تعرب عن تضامنها مع مبابي

فرنسا – أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عن انضمامها لدعوى قضائية ضد من كتبوا عبارات مسيئة على الجدران ضد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وتم اكتشاف العبارات في إحدى محطات مترو العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للتقدم بشكوى بهذا الصدد، فيما لم يتم الوصول لمن دونوا تلك العبارات المسيئة.

وأضافت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم: “ستنضم رابطتنا لدعوى الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ضد من كتبوا هذه العبارات”.

وتابعت: “تدين رابطة الدوري الفرنسي هذه الكتابات العنصرية التي استهدفت كيليان مبابي”.

ويبلغ كيلاني 20 عاما وهو أحد أبطال فرنسا ممن حملوا كأس مونديال روسيا، وسجل هدفه الرابع في البطولة خلال الفوز 4-2 على كرواتيا في المباراة النهائية.

وولد مبابي في باريس من أب كاميروني وأم جزائرية.

المصدر: رويترز