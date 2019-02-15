وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات قنابل مزودة بقدرات نووية قامت بطلعة تدريبية فوق بحر اليابان، الأمر الذي دفع طوكيو لإرسال طائرات لاعتراضها.

وأضافت الوزارة أن المقاتلات اليابانية رافقت القاذفات الروسية لبعض الوقت، خلال تحليقها الذي استمر 15 ساعة والذي عبر أيضا فوق بحر أوخوتسك والمناطق الشرقية من المحيط الهادي. وفقا لرويترز.

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان متوترة بسبب خلاف حول 4 جزر تقع في أقصى جنوب أرخبيل الكوريل، والتي احتلها الاتحاد السوفيتي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان بالسيادة عليها.

والعام الماضي، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع اتفاق سلام “دون أي شروط مسبقة” من أجل حل الخلاف الحدودي الطويل بين البلدين.\