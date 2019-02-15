أبوظبي – أطلقت شرطة أبوظبي سبع خدمات ذكية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات الذكية لاختصار زمن الخدمة وتسريع الاستجابة.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي رئيس فريق لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي اللواء مكتوم علي الشريفي حرص الشرطة على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة، في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية.

وتوفر شرطة أبوظبي خدمة “إدخال دور جديد” لإدارة تأجير الآليات ومركبات مواطني إمارة أبوظبي فئة العمومي، وخدمة “مركبة لكل أسرة” والخدمات للشركات الإنشائية الأجنبية والمشتركة والعاملة في الإمارة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع النفط.

وجرى استحداث خدمتي “تسجيل النقاط السوداء”، وترحيلها إلى رخصة القيادة، وكذلك “شراء بدل حجز مركبة” لمديرية المرور والدوريات، حيث يستطيع أصحاب المخالفات تأجيل أو تقديم موعد الحجز المترتب على المخالفات.