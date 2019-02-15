ليبيا – بعد ساعات من البيان الذي أصدرته قوة حماية طرابلس تنيديداً بعمليات الجيش فى الجنوب ، خرج ظهر اليوم عشرات الأشخاص لأداء ” صلاة الغائب ” على ما يسمونهم ” شهداء درنة ” .

ومن جهتها ، غطت قناة الجزيرة هذا الحدث ، وقالت عبر قسمها الخاص بليبيا : صور لآداء صلاة الغائب بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مساء اليوم الجمعة على قتلى قوة حماية درنة الذين قضوا خلال المواجهات مع مسلحي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ” .

ووفقاً لهذه الصور التي بثتها الجزيرة وقد أُلتقطت من الخلف فلم يظهر وجه أي من المصلين ، ولكن شهود عيان أكدوا بأنهم من طرابلس والمناطق المجاورة إضافة إلى الفارين لها من بنغاري ودرنة وأجدابيا وغيرها .

وأطلق عدد من الشخصيات بينهم عضو المؤتمر السابق محمود الورفلي دعوات للصلاة على عناصر القاعدة الذين قتلوا فى درنة لكن هذه الدعوات لم تلقى تفاعلاً بسبب مخاوف من التعرض لهم إذا أُقيمت الصلاة فى العاصمة ، لكن بياناً صدر الليلة الماضية من قوة حماية طرابلس ضد الجيش ويتهم قائده بأنه مجرم حرب ، أرسل رسالة طمأنة قوية لهؤلاء شجعتهم على الخروج بعد التنسيق بينهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي فور صدور البيان ، فيما إستفاق السكان على لافتات علقتها القوة فى بعض الشوارع تحمل شعار ( لا لمجرم الحرب حفتر ) .

ويوم الثلاثاء والأربعاء الماضي تمكنت قوات الجيش من إعتقال مالايقل عن 55 مقاتلاً من تنظيم ” مجاهدي درنة ” الموالي لتنظيم القاعدة فى وسط المدينة القديمة كما عثرت على جثث عدد آخر منهم الناطق باسمهم محمد المنصوري والعضو المؤسس محمد دنقو وآخرين .

ومن بين الجثث عثرت قوات الجيش على جثة الإرهابي المصري المطلوب خبير التفخيخ محمد المصري المكني بـ ” هندسة ” كما ألقت القبض على الإرهابي الموريتاني رشيد عبدالله المكنى بـ ” أبو خديجة ” وآخرين .

ويأتي هذا الحدث ليضع علامة إستفهام على معايير ” قوة حماية طرابلس ” فى النظرة والتعاطي مع الإرهاب فهي تؤكد من جهة على وجوب قتال ” اللواء السابع ” لأنها تتهمه بالإرتباط بالجماعة المقاتلة كلما إقترب من العاصمة .

كما أنها قاتلت كتيبة ” الإحسان ” المرتبطة بشورى بنغازي ودرنة بقيادة عضو الجماعة المقاتلة طارق درمان حتى طردتها وطردت المفتي الصادق الغرياني وقناة النبأ ومالكها عبدالحكيم بلحاج ورفاقه كسامي الساعدي وآخرين من طرابلس ، لكنها تسمح من جهة أخرى بإقامة صلاة الغائب على مقاتلين ليبيين وأجانب أشد تطرفاً من المحسوبين على تنظيم القاعدة فى شرق البلاد وتصف من يقاتلهم بمجرم الحرب .

المرصد – خاص