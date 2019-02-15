نيجيريا – أعلن مرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض في نيجيريا للانتخابات الرئاسية، أتيكو أبو بكر، الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اتصل به، قبل يوم واحد من عملية الاقتراع.

وقال أتيكو في تغريدة له على حسابه في تويتر “في الساعات الباكرة من هذا اليوم، اتصل بي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجدد التزام المجتمع الدولي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيجيريا”.

وأضاف أتيكو “نتمنى إجراء انتخابات سليمة، وليحفظ الله نيجيريا”.

ويأتي اتصال بومبيو، قبل يوم واحد من موعد عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا.

ويتوجه الناخبون النيجيريون، السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، وأعضاء غرفتي البرلمان (مجلس الشيوخ، ومجلس النواب).

ويعد الرئيس الحالي محمدو بخاري، ورئيس حزب “الشعب الديمقراطي” المعارض، أتيكو أبو بكر، أبرز المرشحين لمنصب رئاسة البلاد، وكلاهما من قبيلة “فولاني” المسلمة، ومن المناطق الشمالية.