عودة 4 آلاف نازح عراقي إلى مخيمات نينوى بعد رحيلهم عنها

عودة 4 آلاف نازح عراقي إلى مخيمات نينوى بعد رحيلهم عنها

العراق – أعلن النائب عن محافظة نينوى العراق شيروان دوبرداني، عن تسجيل عودة عكسية للنازحين إلى مخيمات اللجوء وإقليم كردستان العراق، بسبب سوء الأوضاع في محافظة نينوى.

وقال دوبرداني: “هناك أسباب كثيرة تدفع بأبناء نينوى للنزوح من جديد عن محافظتهم باتجاه المخيمات ومحافظات الإقليم حيث عاد 4036 شخصا إلى المخيمات خلال 2018”.

وأضاف، أن “عام 2019 سجل عودة نحو 200 عائلة أي ما يقدر بـ456 فردا إلى مخيمات الخازر وحسن شام، ناهيك عن الذين عادوا إلى محافظات الإقليم”.

وشدد النائب العراقي على ضرورة بحث هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة، والإسراع في بناء وإعمار المناطق المتضررة وتوفير سبل العيش الكريم لسكان نينوى.

المصدر: RT