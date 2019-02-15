انجلترا – رد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على تصريحات رئيس نادي الزمالك الذي طالبه بعدم التدخل في الأزمة المثارة بين جماهير الأهلي والزمالك .

وكتب صلاح على حسابه في “تويتر”: “مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي”؟

وانتقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية المصرية صلاح بقوله :”خليك في ليفربول وإهدى، أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر فأنت لا تعيش بيننا”.

ولم يصمت صلاح طويلا وقرر الرد بنشر صورة اليوم الخميس على حسابيه في “انستغرام”و”تويتر”.

وظهر صلاح أمام حائط داخل منزله، معلقا العديد من الصور لشخصيات مصرية شهيرة، مؤكدا على أنه لم يبتعد عن بلده ويفتخر برموزه.

ومن أبرز تلك الشخصيات التي علقت صورها على الحائط، العالم الدكتور مصطفى محمود، وعدد من الفنانين المصريين مثل سيدة الشاشة فاتن حمامة، وعمر الشريف، ورشدي أباظة، وتوفيق الدقن وعمر الشريف، وأحمد رمزي وعادل إمام وغيرهم.

المصدر: تويتر