ليبيا – تمكن أعضاء مديرية أمن الجفارة أمس الخميس من إقتحام عدد من الأوكار بمنطقة النجيلة الغربية المعروفة بـ”منطقة الغابة” وضبط عدد من السيارات المسروقة.

وزارة داخلية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية إقتحام الأوكار جاء بالتنسيق مع مركز شرطة النجيلة الغربية ومركز شرطة صياد ووحدة التحري والمعلومات بالكريمية بالإضافة إلى قوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة.

وأكدت الوزارة على أن قوات الأمن تمكنت من ضبط السارقين والمسروقات،مشيرةً إلى أن التحقيق مستمر في هذه الواقعة لأجل إسترجاع أكبر عدد من الآليات المسروقة.

وأشارت الداخلية إلى أن السيارات المسروقة منها السليمة وأخرى تم تفكيكها وبيعها قطع غيارها.

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