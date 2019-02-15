ألمانيا – أعلن مدير المخابرات البريطانية أليكس يانغر في تصريحات للصحفيين في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة، إن تنظيم “القاعدة” عاود الظهور بمستوى معين.

وأكد أليكس يانغر أن “القاعدة” التي كانت دائما في حالة خصومة مع “داعش” عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع التنظيم.

وأضاف مدير المخابرات البريطانية: “نحن قلقون جدا من هذا.. لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا في غاية الخطورة”.

ورأى يانغر أن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها في أوروبا تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار تنظيم “داعش”.

المصدر: رويترز