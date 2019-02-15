ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير إن ميليشيات مسلحة ليبية اختطفت 14تونيساً يعملون بمصفاة في مدينة الزاوية.

عبد الكبير أكد في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن عملية الخطف جاءت بهدف مقايضة الدولة التونسية والمطالبة بإطلاق سراح ليبي مسجون في تونس.

وأشار عبد الكبير إلى أن ميليشيا ليبية مسلحة اختطفت 14 عاملًا تونسيًا كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة نفط بمدنية الزاوية وإقتادتهم إلى مكان مجهول.

ودعا رئيس المرصد التونسي سلطات بلاده إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج عن التونسيين المحتجزين.

رئيس المرصد التونسي أكد على أنه يبذل مع نشطاء حقوقيين ليبيين جهود وساطة لإطلاق سراح التونسيين،مشيراً إلى أن وزارة الخارجية التونسية بدأت في التنسيق مع السلطات الليبية بهدف الإفراج عن التونسيين المحتجزين

وأوضح أن عملية الاحتجاز تمت في مكان مجهول وليس في سجن رسمي تحت سلطة حكومة الوفاق،واصفًا ما جرى بأنه “عملية اختفاء قسري”.

المرصد التونسي أشار إلى إلى أن مئات حالات الاختطاف والاحتجاز وقعت للتونسيين العاملين في ليبيا بهدف مقايضة الدولة التونسية أو للمطالبة بفدية.