إسبانيا – أبدى رئيس نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، ثقته في التجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، في حديث إذاعي في إسبانيا “ليو ميسي سيستمر معنا، هو لاعب دائم في هذا النادي والعلاقة ستستمر إلى الأبد”.

ولم يلعب الأرجنتيني طيلة مسيرته الاحترافية سوى بقميص برشلونة، منذ أن تدرج ضمن فئات النادي العمرية، لينتقل لصفوف الفريق الأول عام 2005 ويقوده إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة بدوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.

ومدد ميسي عقده في عام 2017 حتى 2021، معبرا عن رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق الكتالوني.

المصدر : RT