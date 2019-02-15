وارسو – اعتبر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن السلطات الإيرانية تكره اليهود مثل ما كان النازيون يكرهونهم.

وقال بينس، عقب زيارته لمعسكر “أوشفيتس” النازي السابق في بولندا إن “النظام في طهران يطلق تهديدات قاتلة بنفس الكراهية المعادية للسامية التي ألهمت النازيين في أوروبا”.

وأضاف بينس: “زيارة أوشفيتس دفعتني للتفكير في تقوية عزم العالم الحر.. ومعارضة الكراهية الدنيئة ومواجهة التهديدات الاستبدادية في عصرنا”.

وسبق أن قال بينس، امس الخميس في كلمة له خلال “مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط”، إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تكرار المحرقة اليهودية، (الإبادة الجماعية بحق اليهود في ألمانية النازية)، وتبحث عن وسائل لتحقيق ذلك.

كما اتهم نائب الرئيس الأمريكي دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة خرق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على “النظام الإيراني القاتل”، داعيا أوروبا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني على غرار بلاده.

المصدر: وكالات