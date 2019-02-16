ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة حيث أطلعه على آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والخطوات التالية من خطة عمل الأمم المتحدة.

الجانبين إتفقا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على ضرورة أن يكون هناك تمثيل شامل لجميع الليبيين في الملتقى الوطني وما يليه من استحقاقات.