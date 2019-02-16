ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة حيث أطلعه على آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والخطوات التالية من خطة عمل الأمم المتحدة.
الجانبين إتفقا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على ضرورة أن يكون هناك تمثيل شامل لجميع الليبيين في الملتقى الوطني وما يليه من استحقاقات.
وفي سياق آخر اجتمع سلامة مع فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى للشؤون الخارجية نائبة الرئيس في الاتحاد الأوروبي أمس على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.
سلامة تقدم بالشكر الخاص لموغيريني على الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في ليبيا.