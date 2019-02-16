ليبيا – افتتح وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق علي العيساوي برفقة مجلس ادارة الشركة الأهلية للأسمنت خط الانتاج الثاني بمصنع زليتن وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنوياً.

إقتصاد الوفاق أوضحت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أن إفتتاح خط الإنتاج بالمصنع سيرفع الطاقة الإجمالية لانتاجها من الأسمنت ولأول مرة إلى 4.3 مليون طن سنوياً.

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وأبدى العيساوي إمتنانه لإدارة و عمال الشركة على مجهوداتهم التي اثمرت في استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الاسمنت بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن الذي وفر المناخ الجيد لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع.

وأكد على ضرورة أن يكون هذا الافتتاح هو بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد وفي خلق فرص عمل للشباب.

كما حضر هذا الحدث كل من عميد بلدية زليتن وعميد بلدية مصراته وعميد بلدية مسلاته إضافة لرئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب مصراته و رئيس مجلس ادارة الشركة الصناعية القابضة