تونس – نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.5 بالمائة خلال 2018، مقابل 1.9 بالمائة في 2017، متسقا مع توقعات سابقة صدرت، الشهر الماضي، عن صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك، في بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، خلال ساعة متأخرة الجمعة.

وقال المعهد إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2018 تباطأ إلى 2.2 بالمائة مقارنة مع 2.4 بالمائة في الربع الثالث لذات العام.

ولم تنجح نسب النمو المسجلة في 2018 بخفض نسب البطالة التي تشهدها البلاد، البالغة 15.5 بالمائة في الربع الأخير 2018، وهي ذات النسبة المسجلة في الربع الثالث لذات العام، والربع الأخير 2017.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد العاطلين عن العمل 644.9 ألفا من مجموع السكان النشيطين خلال الربع الرابع 2018 مقابل 642.8 ألف عاطل في الربع الثالث لذات العام.

الأناضول