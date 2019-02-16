لبنان – نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري ثقة مجلس النواب بـ 111 صوتا من أصل 117 نائبا حاضرا وذلك في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري.

وأشارت مواقع إخبارية لبنانية إلى أن النواب الذين رفضوا منح الحكومة ثقتهم هم كل من ​جميل السيد​ و​أسامة سعد​ و​سامي الجميل​ و​إلياس حنكش​ و​نديم الجميل​ وبولا يعقوبيان​.

وأنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام وتحدث فيها 54 نائبا. وفي ختام الجلسة رد سعد الحريري على مداخلات النواب.

وتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يوم 31 يناير الماضي بعد أشهر من المشاورات بين القوى السياسية، منذ تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018.

وعقدت الحكومة أولى جلساتها يوم 2 فبراير الجاري، حيث تم وضع مسودة للبيان الوزاري.

المصدر: وكالات