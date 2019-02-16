إسرائيل – رد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال أفيخاي أدرعي مخاطبا الأمين العام لحزب الله: “يا نصر الله لا تخطئ التقدير في الحديث الديمقراطي في إسرائيل الذي يسمح لكل أحد بإبداء رأيه عن جاهزية الجيش”.

وأضاف: “لو كنت بالفعل خبيرا في الشأن الإسرائيلي لعلمت أنه في وقت الحرب ستواجه جيشا قويا ومنتصرا لا يوجد أي شك في جاهزيته”… “أنت تعي تماما قدرات جيش الدفاع التي ما زلت تشعر ببصماتها منذ 2006”.

كما أشار أدرعي في تغريدته إلى أنه ومنذ ذلك الحين تحسنت القوات الإسرائيلية، وحصلت على معدات متطورة واستعدت أكثر من أي وقت مضى للحرب، مختتما تغريدته بالقول:”أظهرنا لك جزءا مما نعرفه عن “أنفاقك السرية”.

وتحدث حسن نصر الله في كلمة له اليوم السبت عن وجود حديث داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جاهزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قواته البرية.

المصدر: تويتر + وكالات