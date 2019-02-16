ليبيا – أكدت وزارة الخارجية التونسية على متابعتها لوضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف يوم الخميس الماضي من قبل عناصر مسلحة على مشارف مدينة الزاوية.

الخارجية التونسية أشارت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموفع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إلى أن وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي حال علمه بالحادثة تواصل مباشرة مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين والتعجيل بالأفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.

وتواصل القنصلية العامة التونسية بطرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة قد إختطفت يوم الخميس الماضي 14 موظف تونسي كانوا على متن حافلة في طريقهم لعملهم بمصفاة الزاوية ، وكشفت تونسية بأن مجموعة مسلحة من مدينة الززاوية قد اختطفت الموظفين التونسيين وتطالب بالافراج على مواطن ليبي مسجون في تونس .