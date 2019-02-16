وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، هو أعلى مستوى له منذ أول فبراير.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أن انحصر في نطاق ضيق معظم الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1432 دولارا للأوقية مسجلا ثاني أسبوع من المكاسب. وفي وقت سابق قفزت الأسعار مجارية أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1434.50 دولار الذي لامسته في السابع عشر من يناير.

وارتفع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 805.00 دولارات للأوقية مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من يناير.

وزادت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.77 دولار للأوقية.