ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الجمعة بمدينة ميونخ الألمانية المفوض بسياسة الجوار بالإتحاد الأوروبي يوهانس هان وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي إضافة لقضية الهجرة غير الشرعية.

يوهانس هان أشاد وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بجهود السراج لتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا، منوّهاً بما تحقق من إيجابيات في المسار الاقتصادي من خلال ما اعتمده من إصلاحات.

وقال المفوض بسياسة الجوار بالإتحاد الاوروبي إن الأولوية الآن لم تعد لملف الهجرة بل للوضعين الاقتصادي والأمني في ليبيا.

من جانبه ثمن السراج ما يقدمه الإتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق، معبراً عن تطلعه إلى علاقة شراكة فاعلة بين ليبيا والإتحاد الأوروبي.

وقدم لمحة عن المستجدات السياسية وما وصفه بـ”التوتر” الحاصل في الجنوب شارحاً موقف المجلس الرئاسي والحكومة الذي كان حريصا على إيجاد أرضية مشتركة مع الجميع حتى تتمكن البلاد من العبور بسلام إلى الانتخابات.

كما عرض السراج نبذة عن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نتائج إيجابية، مشيراً إلى أنه يجري متابعة وتقييم البرنامج وأن ما تم هو خطوة ستتلوها قريباً خطوات تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى.

وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وما حدث فيه من تحسن واتفق هان مع رؤية السراج في أن لا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور أمني فقط بل يجب العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة.