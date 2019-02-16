ليبيا – أكد مستشار السراج للشؤون السياسية الطاهر السني على أن موقفهم لا يزال ثابتاً بشأن مكافحة الارهاب ، معتبراً أن مكافحة الارهاب ليست حكراً على أحد ولا يتم لتحقيق مكاسب سياسية.

السني شدد في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن كل ليبي سقط في مواجهة الارهاب هو شهيد الوطن سواء كان من قوات الوفاق أو الجيش الليبي أو أي مسمى آخر.

وقال بأنهم في حكومة الوفاق لم ولن يقفوا يوماً ضد أي عمل يقضي على من وصفهم بـ”داعش وأخواتها” شرقاً وغرباً شمالاً أو جنوباً ، مضيفاً :” هم متحدون لقتلنا فلنتحد لسحقهم”.