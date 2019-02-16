ليبيا – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أنه من أهم القضايا المُلحة على الساحة الأفريقية هي قضية الأمن في ليبيا.

السيسي قال في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن بحسب صحيفة “اليوم السابع” إن قضية الأمن في ليبيا تتطلب من الجميع تقديم الدعم اللازم للمسار السياسي ولجهود المبعوث الأممي والعمل على دعم وتمكين مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى حرص مصر على تقديم العون لليبيين لمساعدتهم على استعادة عافيتهم وتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء عملية سياسية مستدامة بما ينعكس إيجاباً على الشعب الليبي والوضع الإقليمي في منطقتي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي.