ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على متابعتها باهتمام وقلق بالغين واقعة إختطاف 14 تونسي من قبل مجموعة مسلحة خلال توجههم لعملهم في مصفاة الزاوية.

داخلية الوفاق حذرت بحسب مكتبها الإعلامي من تبعيات هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين.

وأكدت حرصها علي سلامة جميع الاجانب في ليبيا ولن تسمح بإبتزاز دولهم لأغراض شخصية، مذكرةً بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعب التونسي والشعب الليبي وكذلك حرصها على العلاقات المتينة بين الحكومتين حيث لن تسمح لهذه الاعمال العبثية بأن تؤثر عليها وستتخذ كافة الوسائل لتدعيمها.

وكشفت الوزارة على إصدار عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا تعليماته بتشيكل خلية أزمة بقيادة مدراء الأمن في الزاوية الكبري واعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية وتخويلهم بإتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة لضمان سلامة المخطوفين والافراج الفوري عنهم دون قيد او شرط.

كما أصدر باشاآغا تعليماته لكافة الاجهزة الامنية والضبطية بالتعاون مع خلية الازمة وتقديم لها كافة المعلومات وتسخير كل الامكانيات لتنفيذ هذه المهمة وإبلاغه بكافة الاجراءات المتخذة والمستجدات وكذلك التواصل مع الجانب التونسي واطلاعهم أول بأول على الملابسات والنتائج.