الصين – كشفت بيانات رسمية، امس، عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بالصين ( التضخم) على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني 2019، وهي أبطأ وتيرة ارتفاع في 12 شهرا.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء في بيان، إن مؤشر أسعار المستهلكين ، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، زاد بنحو 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقابل 1.9 بالمئة في الشهر السابق له.

ووفقا لبيانات المصلحة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي كما صعدت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7 بالمئة خلال الشهر الماضي.

والثلاثاء الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إن من “المرجح جدا” أن يسجل نمو الاستهلاك في البلاد مزيدا من التباطؤ في العام الحالي مع فتور الاقتصاد، في ظل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. وتعول الصين على قاعدة المستهلكين الضخمة لديها لتخفيف أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6 بالمئة في 2018، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ 1990، بحسب بيانات رسمية، مقابل 6.8 بالمئة في 2017.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2019، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الصين عند 6.2 بالمئة في 2019 و2020، لكنه قال إن النشاط الاقتصادي قد يأتي دون التوقعات حال استمرار التوترات التجارية.

الأناضول