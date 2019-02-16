بروكسل – افاد اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، الجمعة، إن مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت 4.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير / كانون الثاني الماضي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالكامل، بما في ذلك الأسواق الرئيسية الخمسة للاتحاد الأوروبي، مع بيع نحو 1.2 مليون سيارة جديدة.

وحسب البيان، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في اسبانيا 8 بالمئة وإيطاليا 7.5 بالمئة، وبريطانيا 1.6 بالمئة وألمانيا 1.4 بالمئة وفرنسا 1.1 بالمئة.

وخلال 2018، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي، مع بيع ما يقرب من 15.2 مليون سيارة في جميع أنحاء الاتحاد.

ويمثل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أكبر 15 شركة لصانعي السيارات والشاحنات والحافلات في أوروبا.