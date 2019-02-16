ليبيا – قام رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية رفقة عدد من الضباط بزيارة لمدينة بنغازي خلال الأيام الماضية.

الوفد قام بحسب المكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق بزيارة لمديرية أمن بنغازي وقسم المرور والتراخيص بالمدينة ومصنعي ملابس الشرطة واللوحات المعدنية التابعان لمديرية أمن بنغازي.

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وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع بمقر مصنع ملابس الشرطة بمدينة بنغازي نوقش خلاله التعاون بين الصندوق والمصنع التابع لمديرية أمن بنغازي بحضور مدير المصنع وعدد من الضباط والعاملين به والوقوف على سير العمل داخل المصنع.



كما وتأتي هذه الزيارة لتوحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي وتوحيد عمل المؤسسات الأمنية داخل البلاد.