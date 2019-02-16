ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف تركيا دون تغيير

ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف تركيا دون تغيير

الولايات المتحدة – أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وثبتت وكالة التصنيف الدولية في بيان، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “B+”، أما بالعملة المحلية “BB-” على المدى الطويل.

كما أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B)

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 بالمائة خلال 2019 في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد.

كما توقعت نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.4 بالمائة في 2020، و3.2 بالمائة خلال 2021 و2022.

ودفعت إجراءات اتخذها البنك المركزي التركي، منذ الثلث الأخير 2018، لتدارك تبعات تراجع أسعار صرف العملة المحلية منذ أغسطس/ آب الماضي، التي هبطت نتيجة عوامل خارجية.

وكالات