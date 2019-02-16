ليبيا – كشف المبعوث الاممي غسان سلامة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن هناك خلاف حقيقي داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير.

سلامة أشار في حديث له مع “DW عربية” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الخلاف الفرنسي الإيطالي ليس الوحيد الذي يؤثر سلباً على الأوضاع في ليبياـ لافتاً إلى وجود عدد كبير من الخلافات لاسيما الإقليمية منها والمؤثرة بدورها.

وأوضح أن وجود خلافات بين حكومات ومعارضاتها يجري تصفيتها في ليبيا كما حصل مؤخراً بالنسبة للقوات التشادية داخل الأراضي الليبية.

وتابع قائلاً :”الخلاف الإيطالي الفرنسي هو خلاف معلن ويعلم به كل الناس لكن هناك خلافات قد يكون تأثيرها أكثر سلبية لكنها ليست معلنة”.