ليبيا – جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس السبت خلال لقائه بوزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة التأكيد على ضرورة التسريع بالإفراج عن المواطنين التونسيين الذين تعرضوا للاختطاف على مشارف مدينة الزاوية من قبل عناصر ليبية مسلحة.

من جانبه أكد سيالة خلال اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر مونيخ للأمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين.

وإستعرض الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية احتجازهم، مؤكداً مواصلة دعم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص مستجدات هذا الموضوع.

كما تطرق الوزيران إلى آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المزمع عقده خلال الفترة القادمة في تونس.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة قد إختطفت يوم الخميس الماضي 14 موظف تونسي كانوا على متن حافلة في طريقهم لعملهم بمصفاة الزاوية ، وكشفت مصادر تونسية بأن مجموعة مسلحة من مدينة الززاوية قد اختطفت الموظفين التونسيين وتطالب بالافراج على مواطن ليبي مسجون في تونس .