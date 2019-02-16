ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان وذلك علي هامش النسخة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد خلال الفترة من 15-17 فبراير الجاري.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قال وفقاً للصفحة الرسمية للوزارة إن شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب فضلاً عن التقييم المصري للأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة آخر المستجدات في ليبيا وسوريا واليمن.

يشار إلى أن اللقاء يأتي في اطار المساعي التي تقوم بها الخارجية المصرية لتوطيد أطر التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم.