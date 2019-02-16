ليبيا – عقد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي صباح اليوم السبت إجتماعاً موسع هو الأول منذ فترة طويلة وقد ضم لفيفاً من ضباط وضباط صف المنطقة، في أرض المعارض ببلدة تمنهنت .

وحضر الاجتماع الناطق باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري وعدد من أمراء الوحدات العسكرية في الجنوب، وتضمن إستعراضاً لآخر المستجدات العسكرية في المنطقة الجنوبية وشرح التطورات عن سير العمليات .

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة خلال الاجتماع ملابسات الكثير من الخروقات التي ضبطتها القوات المسلحة في المناطق والبلدات التي وقع تحريرها خلال الفترة الماضية من الجنوب وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته المرصد عقب الإجتماع الذي أشاد بتنظيمه وإنضباط الحاضرين به .

وفى المجمل ، حضر الإجتماع مئات الضباط والجنود النظاميين للمرة الأولى منذ سنوات ، وقال مراسلنا بأن بعضهم من المنقطعين منذ سنة 2011 وآخرين منذ السنوات الأربعة الأخيرة لعدم وجود قيادة أو منطقة عسكرية تجمعهم لكنهم عادوا الآن لثكناتهم بعد إستتباب الأوضاع فى المدينة مؤكداً بأنهم ينحدرون من كامل قبائل ومكونات الجنوب دون إستثناء .

وقال معاون آمر منطقة سبها العسكرية العميد جماعة مسعود جماعة الورفلي إن الاجتماع ضم الكثير من ضباظ وضباط الصف في الجنوب، بغرض تجديد المعنويات ورفعها، وعرض تفاصيل إنطلاق عملية الكرامة التي قادها الجيش وحارب بها التنظيمات الارهابية في شرق البلاد.

وأوضح جماعة إن المنطقة العسكرية سبها تتواصل بشكل منتظم ومستمر مع القيادة العامة للجيش بخصوص إحتياجاتها التي يجري العمل على توفيرها في الفترة المقبلة حتى يعمل افراد الجيش في المنطقة الجنوبية بشكل افضل مستقبلاً .

المرصد – خاص